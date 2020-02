Pela primeira desde 1936, uma mulher dará início ao revezamento da tocha olímpica. A atiradora grega Anna Korakaki, de 23 anos, foi a escolhida para protagonizar o ato simbólico no Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A atleta grega, que foi medalha de ouro na Rio 2016 no tiro de pistola a 25m, foi selecionada pelo Comitê Olímpico da Grécia. Faz parte da tradição dos jogos olímpicos um atleta natural da do pais, berço da Olímpiada, dar início ao revezamento da tocha.

O caminho do artefato começa a ser trilhado no dia 12 de março, após uma cerimônia especial no histórico estádio de Olímpia, na Grécia. A tocha de Tóquio 2020 será acesa por uma atriz, personalizando uma sacerdotisa, que a entregará para Anna Korakaki . A atleta grega fará o percurso inicial e depois dará a tocha acesa à corredora japonesa Mizuki Noguchi, campeã na maratona dos jogos de Atenas 2004. A maratonista e outros dois campeões olímpicos japoneses – o judoca Tadahiro Nomura e a lutadora SAori Yoshida - carregarão a tocha por toda a Grécia.

Por fim, caberá a outra atleta grega, Ekatemi Stefanidi, campeã olímpica no salto com vara, entregar a tocha para o comitê organizador dos Jogos de Tóquio 2020, no estádio Panatenaico, em Atenas. No dia 20 de março a tocha deixa a Grécia com destino ao Japão. Ao chegar ao destino, a tocha acesa passará por 47 cidades, começando pela região de Tohokui, no nordeste do país asiático. O revezamento da tocha terminará no novo estádio Nacional de Tóquio, no dia 24 de julho, dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

