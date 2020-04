Este sábado (4) foi marcado por um importante capítulo na vida política do Cruzeiro, que é a decisão do Núcleo Dirigente Transitório de não concorrer às eleições do próximo dia 21 de maio, retirando assim a candidatura do empresário Emílio Brandi, que concorreria com o advogado Sérgio Santos Rodrigues.

No final da tarde deste sábado, o grupo Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro, que não tem linha política dentro do clube, soltou mais uma nota oficial exigindo que a mudança de Estatuto e medidas de proteção do clube diante de administrações temerosas sejam tomadas de forma urgente.

Na visão do grupo, mais importante que a eleição presidencial é blindar o Cruzeiro para que no futuro não aconteçam situações como as registradas na gestão Wagner Pires de Sá, encerrada no ano passado com sua renúncia, após o clube ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro e ter aumentado de forma considerável a sua dívida.

Confira a nota do Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro