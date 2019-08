Ir ao Mineirão, ver uma partida do Cruzeiro contra o líder do Brasileirão e, de quebra, presenciar a primeira partida de Rogério Ceni à frente da equipe celeste. Isso é o que o coletivo voluntário “Cruzeiro Social” vai proporcionar, neste domingo (18), para torcedores de baixa renda, que nem sempre podem comparecer ao Gigante da Pampulha para assistir ao time do coração de perto.

O grupo de torcedores, que já acumula diversas ações sociais, tem o costume de sempre doar alguns ingressos para jogos da Raposa, mas o duelo deste domingo está gerando uma mobilização maior, com o intuito de levar cerca de 50 pessoas ao Mineirão

Um dos coordenadores do grupo “Cruzeiro Social”, Christiano Rocco explica que as pessoas que ganharão os ingressos são indicadas a partir de pedido de outros torcedores cruzeirenses.

“Tudo é feito por indicação. Criamos uma lista no nosso grupo de WhatsApp do Cruzeiro Social e espalhamos por outros grupos de torcedores. Todos podem indicar pessoas. Então, tem gente indicando o porteiro do prédio, funcionário da empresa, segurança do clube, famílias com pai, mãe e crianças que nunca foram ao estádio, pai que sempre vai, mas não tem dinheiro para levar os filhos”, explicou o coordenador.

O preço popular que está sendo praticado pelo clube para a partida deste domingo facilita a realização da ação social, já que membros do grupo voluntário podem comprar maior número de ingressos para serem doados.

Além do auxílio aos torcedores que têm pouca oportunidade de ir ao Mineirão, o coletivo de voluntariado busca aproximar moradores em situação de rua do Cruzeiro, realizando ações sociais com essas pessoas.

“A gente busca ajudar pessoas que estão em situação de rua. Então nós fazemos rondas noturnas, doamos camisas do Cruzeiro em bom estado para os que são torcedores cruzeirenses. É uma forma de aproximação para tentar tirar essas pessoas das ruas, ganhando a confiança deles e entendendo a matriz de seus problemas para tentar ajuda-los”, disse.

O grupo se considera um coletivo de voluntariado e prefere se distanciar institucionalmente do clube.

“Não somos uma entidade, nem uma ONG, somos realmente um coletivo de cruzeirenses que se une para realizar ações sociais juntos, abraçamos projetos já existentes e buscamos apoio, engajamento para realizar ações. A gente quer desvincular o grupo do clube, da política, para não atrair pessoas oportunistas. É uma ação social mesmo, feita de coração por pessoas que querem ajudar” Explica Christiano Rocco.

Confira uma das ações do grupo em sua página nas redes sociais

*Hugo Lobão sob supervisão de Thiago Prata