Pouco antes da virada de ano, o Guarani resolveu anunciar mais um reforço para a disputa do Campeonato Paulista. O clube campineiro acertou com o zagueiro Victor Ramos, ex-Palmeiras, que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Goiás.



Victor Ramos tem 29 anos e começou a carreira no Vitória, sendo rapidamente vendido para o Standard de Liège, da Bélgica. Jogou ainda por Vasco, Vitória, Monterrey (México), Palmeiras, Chapecoense e Goiás. Viveu grande momento no clube paulista, na conquista da Copa do Brasil de 2015.



Pelo Goiás, Victor Ramos passou por altos e baixos e terminou a Série B entre os titulares do técnico Ney Franco. Fez 19 partidas com a camisa esmeraldina e marcou um gol.



Antes dele, o Guarani já havia acertado com o goleiro Giovanni (ex-Atlético-MG), o zagueiro Diego Giaretta, o lateral Inácio (ex-Porto), o volante Fernandes (ex-Atlético-GO), o meia Lucas Crispim (ex-São Bento) e o atacante Thiago Ribeiro (ex-Londrina).