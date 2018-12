Como já era esperado, a diretoria do Guarani aproveitou a reapresentação do elenco nesta quinta-feira (27) para confirmar a chegada de mais três reforços. O goleiro Giovanni, o lateral-esquerdo Inácio e o meia Fernandes foram oficializados pelo clube, que agora chega a seis contratações para 2019.



Giovanni tem 31 anos e estava sem clube desde junho, quando deixou o Atlético, onde chegou em 2011. O goleiro ainda passou por Marília, Barueri e Ponte Preta. Revelado pelo São Paulo, o lateral Inácio, de 22 anos, estava insatisfeito com a falta de oportunidades no Porto. Já o meia Fernandes, de 23 anos, chega por empréstimo junto ao Botafogo depois de defender o Atlético-GO na última Série B.



Os três novos reforços se juntam ao zagueiro Diego Giaretta, ao meia Lucas Crispim e ao atacante Thiago Ribeiro, que foram anunciados na semana passada. Desses, apenas Giaretta se reapresentou ao técnico Osmar Loss nesta quinta, na companhia de 12 jogadores.



A expectativa é que nos próximos dias a diretoria anuncie algumas contratações de maior impacto. O volante Arouca está na mira, assim como os atacantes Júnior Dutra e Diego Cardoso.



