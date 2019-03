Com uma boa vantagem obtida com a vitória por 3 a 2 na partida de ida, na Alemanha, há três semanas, o Manchester City encara o Schalke 04, nesta terça-feira (12), em Manchester, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Mas os assuntos que geraram mais repercussão na entrevista coletiva do técnico Pep Guardiola não foram sobre o duelo contra os alemães. O espanhol teve de falar sobre Real Madrid e a sua renovação de contrato.



Guardiola mostrou muita surpresa com a eliminação do Real Madrid, na última terça-feira, para o Ajax, em pleno estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, com uma goleada por 4 a 1. "O que o Ajax fez foi incrível. O Real pensava que era favorito, pois quem vence três (Liga dos Campeões consecutivas) pode vencer quatro. Mas há clubes e equipes incríveis. Que possamos estar nas quartas de final, mas penso que haverá equipes do nível do Real Madrid", disse o treinador.



O espanhol destacou que o Manchester City ainda é um "jovem" na Liga dos Campeões, já que há clubes com décadas à frente em termos de experiência. "Nós podemos dar outro passo nesta competição, mas você precisa de 20, 30 anos (de experiência)... Não podemos negar, se chegarmos a estágios mais avançados nesta temporada, será maravilhoso. Nós somos 'jovens' na Liga dos Campeões", comentou.



Sobre sua continuidade no cargo de técnico do Manchester City, Guardiola já disse que pretende continuar no clube inglês, mas que ainda não renovou seu contrato até o final da temporada 2022/2023. O espanhol é especulado para comandar a Juventus, da Itália, na próxima temporada. "Quem escreveu isso tem mais informação do que eu", afirmou.

