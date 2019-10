Que os bastidores do Cruzeiro estão pegando fogo – não no sentido literal, claro – todo mundo sabe. E a novela “Crise Celeste” teve mais alguns capítulos apresentados nessa quarta-feira (2), e a audiência – ou seja, a torcida – vai conferir a continuação desta saga nesta quinta (3), em mais uma batalha de xadrez envolvendo a cúpula da Raposa, que tem como coprotagonistas o mandatário do clube, Wagner Pires de Sá, o vice-presidente de futebol, Itair Machado, e o presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Perrella.

Este último, aliás, tenta cimentar o caminho para o afastamento da atual diretoria. Nesta quinta-feira, os conselheiros do Cruzeiro serão convocados de forma oficial para a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do clube, marcada para 21 de outubro, às 19h, no Dayrell Hotel e Centro de Convenções, no centro de BH.

A assembleia vai deliberar o afastamento do presidente Wagner Pires de Sá e seus vices eleitos, além da instauração de um comitê gestor para assumir a administração do clube de forma imediata.

A convocação da Assembleia tem a chancela do presidente de Zezé Perrella, que se reuniu nos últimos dias com diversas lideranças do clube para redigir o “Edital de Convocação Para Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube”, documento o qual o Hoje em Dia teve acesso.

No outro lado da mesa de xadrez, Itair Machado, que um dia chegou a ser aliado de Perrella, tenta conter, nos bastidores, os avanços desse movimento.

Em mensagem enviada para conselheiros via WhatsApp, nessa quarta, Itair disse que se reuniria com Wagner Pires de Sá e o vice-presidente do clube, Hermínio Lemos, para “colocar um ponto final nessas armações maldosas e orquestradas”, em referência à tentativa de tirarem a atual diretoria do comando cruzeirense.

De acordo com a mensagem, publicada em um grupo denominado “Conselho União”, o vice-presidente de futebol disse que era preciso “ter um caminho, uma ação para mostrar a verdade para a torcida”, e que ele estaria disposto a “pôr a cara novamente em assunto fora do futebol para defender essa verdade”, escreveu.

Na última sexta-feira, Itair afirmou que não mais trataria assuntos que não dissessem respeito ao departamento de futebol, sua área de atuação.

“Eu fui muito prejudicado por querer defender o Cruzeiro em todas as áreas. Desde o início que eu assumi, eu quis defender o clube em todas as áreas. E na minha conversa com o presidente há um mês atrás, eu disse a ele que não iria entrar em outra área”, comentou na coletiva do dia 27 de setembro.