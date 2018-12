O Atlético, em menos de 24 horas, anunciou as chegadas oficiais do zagueiro Réver e do lateral-direito Guga, representando assim um total de 20 contratações num período de 12 meses que marca o início da gestão de Sérgio Sette Câmara. Com Guga, o presidente alvinegro chegou a 14 reforços abaixo dos 25 anos (70%). O lateral do Avaí fará 21 em 2019 e é mais uma aposta para o futuro ou numa potencial venda de porte pra Europa.

Foi assim com o lateral Emerson, quando trazido da Ponte Preta, em contexto bastante parecido. O Atlético, sem dinheiro para torrar no mercado, preferiu apostar nos empréstimos e, consequentemente, na juventude. Das 20 contratações, 12 foram de forma temporária. Essas duas últimasc hegadas, ao contrário, assinam em definitivo. A idade média dos reforços de Sette Câmara é de 24,7 anos, considerando as idades mais aproximadas de Réver e Guga (34 e 20 anos, respectivamente).

Guga e Emerson estão abaixo da casa dos 23 anos, até, que ainda tem Denilson, Zé Welison, Nathan, Leandrinho, Martin Rea, Juninho e Tomás Andrade (foram embora) e Róger Guedes, vendido do Palmeiras para o Shandong e fruto de 2,5 milhões de euros aos cofres alvinegros.

Réver, quase uma década e meia mais velho que o novo companheiro, segue a linha de mesclar a experiência com a juventude. Mas apenas ele, Arouca (32) e Ricardo Oliveira (38) foram trazidos acima dos 30 anos. A ideia era mesmo rejuvenescer o elenco do Atlético para 2018, quando Sette Câmara assumiu, e deu "corda" em Fred (34 anos) e Robinho (33 anos).

"O Atlético 2018 é um Atlético pé no chão, mas nem por isso vai deixar de ser um Atlético forte. Estamos fazendo uma reformulação no elenco, e trouxemos mais juventude, sem perder qualidade. Vai ser um time veloz, voltará a ser um Atlético que sempre sufocou os adversários no Independência", havia dito o mandatário alvinegro, em janeiro deste ano.

Veja as contratações do Atlético de Sette Câmara (idade)

Arouca ( 32)

Samuel Xavier ( 28)

Erik ( 24)

Ricardo Oliveira ( 38)

Róger Guedes ( 22)

Maidana ( 22)

Tomás Andrade ( 22)

Matheus Galdezani ( 26)

Emerson ( 19)

Juninho ( 23)

Chará ( 27)

David Terans ( 24)

Denilson ( 23)

Edinho ( 24)

José Welison ( 23)

Leandrinho ( 20)

Nathan ( 22)

Martin Rea ( 21)

Réver ( 34)