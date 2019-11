O lateral-direito Guga foi afastado da concentração do Atlético que se prepara para o duelo com o Atletico-PR, neste domingo (24), às 16h, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A punição foi aplicada pela diretoria do Alvinegro após um jogador postar um vídeo nas redes sociais comemorando o título da Copa Libertadores conquistado pelo Flamengo, neste sábado, sobre o River Plate, a Argentina, em Lima, no Peru.

Mesmo após apagar a publicação, o vídeo causou grande repercussão nas redes sociais, com vários atleticanos alegando a atitude como um desrespeito à rivalidade histórica entre os dois clubes.

A informação do afastamento foi divulgada pela assessoria de comunicação do Galo, que também informou que o departamento de futebol do Atlético vai se manifestar sobe o caso na próxima-segunda-feira.

Histórico

Atlético e Flamengo fizeram grandes duelos na década de 1980, período em que a rivalidade entre as duas equise se acirrou.

No principal deles, justamente pela libertaodes de 1981, em que o Rubro-Negro se sagrou campeão.