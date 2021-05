O lateral-direito Guga foi convocado na manhã desta terça-feira (25), para a seleção olímpica, que vai disputar amistosos contra Cabo Verde e Sérvia, nos dias 5 e 8 de junho, em Belgrado.

Com isso, o jogador se torna mais um desfalque do Atlético na data Fifa. Além do camisa 2, o Galo vai ceder o lateral-esquerdo Guilherme Arana, também para a seleção olímpica, além do zagueiro Junior Alonso, e do atacante Eduardo Vargas. A dupla foi chamada por Paraguai e Chile, respectivamente, para duelos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

Os quatro jogadores vão desfalcar o Galo em dois jogos. O primeiro contra o Remo, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em Belém, no dia 2 de junho.

A outra ausência será partida contra o Sport, em 6 de junho, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 2ª rodada do Brasileirão.

A lista de baixas do Alvinegro pode aumentar caso o atacante Savarino entre na relação da seleção venezuelana.

Guga e Arana vão se apresentar ao técnico André Jardine neste domingo.

Mudanças

Guga foi convocado para a vaga do ex-lateral do Atlético, Emerson Royal, atualmente no Betis, da Espanha.

Royal, por sua vez, vai substituir Daniel Alves, cortado por lesão no joelho direito, na seleção principal.

O provável escolhido por Cuca para atuar na lateral-direita contra Remo e Sport deverá ser Mariano, titular em alguns jogos nesta temporada.

