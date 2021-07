O lateral-direito Guga foi punido pelo Atlético. Nesta segunda-feira (19), o clube informou que o atleta infringiu o protocolo de saúde adotado pela agremiação.

“Além de multa pecuniária, Guga foi afastado das atividades e cumprirá o prazo de isolamento determinado pelo departamento médico”, disse em nota.

“O jogador está, portanto, fora da partida contra o Boca Juniors, nesta terça-feira, pela Copa Libertadores”, continua o texto.

Não é a primeira vez que o lateral-direito se envolve em uma polêmica no Atlético. Em 2019, ele comemorou a vitória do Flamengo na final da Libertadores, causando um mal-estar com torcedores do Galo.