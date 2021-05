Após o baile do Atlético sobre o Cerro Porteño, por 4 a 0, no Mineirão, o técnico Cuca declarou que a briga na lateral direita está em aberto, dando a entender, inclusive, em uma possibilidade de rodízio entre Guga e Mariano. Assunto este abordado na entrevista coletiva do camisa 2 nesta quarta-feira (5), na Cidade do Galo.

“O Cuca nos falou que tem dois laterais que estão correspondendo. E por ser um ano de muitos jogos, é natural esse revezamento para manter o nível de atuações em todas as partidas. Ele disse que estamos num nível parecido de atuações e nos mostrou alguns números. Tem algumas preferências, mas falou que está bem tranquilo com as atuações. Com isso, vai revezar mesmo. E quem jogar vai dar o melhor para ajudar o Atlético”, afirmou Guga.

Além da disputa sadia, o 2 do Galo revelou que tem recebido ajuda do colega e concorrente na posição. “É um grupo de muita qualidade. O Mariano também é um jogador que tem muita experiência e bagagem. Nos ajuda demais. Ele sempre me dá uns toques e uns conselhos. Quando ele atua, ajuda demais a equipe”, relatou.

Ataque

Assim como em outras ocasiões, Guga ressaltou que vem se sentindo mais à vontade no esquema tático de Cuca. Desta vez, confirmou que vem havendo até uma “cobrança” por parte do comandante.

“O Cuca tem dito para eu deixar um pouco essa parte de terceiro zagueiro (uma ordem de Jorge Sampaoli na temporada passada) e participar mais dos ataques, criar mais jogadas à frente. Ele me dá essa liberdade e confiança. Acredito que nesses últimos duelos, tenho me soltado mais. Creio que, com o tempo, isso vai melhorar”, pontuou.