O Atlético desembolsou o primeiro grande investimento nesta janela de transferência com a chegada do lateral-direito Guga, do Avaí. O jogador de 20 anos já aterrisou em Belo Horizonte nesta sexta-feira, para fazer exames médicos na capital mineira e depois assinar contrato de cinco anos com o clube na Sede de Lourdes. Guga terá 70% dos direitos econômicos adiquiridos pelo clube mineiro, que pegará cerca de 1,8 milhão de euros - R$ 7.9 milhões.

As informações foram publicadas pelo UOL Esporte, e confirmadas pelo Hoje em Dia com uma pessoa ligada à diretor do Avaí. O valor total da transação ultapassa os 2 milhões de euros, uma vez que ficou acordado que o Avaí receberá dois jogadores emprestados pelo Galo, sem custos (compensação financeira e salário).

Em contato com a assessoria de imprensa do clube catarinense, a reportagem havia recebido a seguinte resposta sobre a chegada de Guga ao Galo: "O Presidente Battistotti foi quem encaminhou a negociação com o CAM, e está nos EUA em férias com a família. Este é um processo, a negociação. Assim q tudo estiver sacramentado e assinado, o clube deve se manifestar. Por enquanto nenhuma manifestação oficial".

Além de Guga, o Atlético se acertou com Réver, zagueiro que estava no Flamengo e voltará a Belo Horizonte quatro temporadas depois de se despedir. O jogador ganhou liberação do Fla e do Internacional, que o emprestou ao time carioca até dezembro de 2019. O Galo ainda tem na reta as chegadas de Igor Rabello e Jair, volante do Sport Recife.

A vinda de Guga significa mais um investimento do Atlético na lateral-direito nos mesmos moldes: jovem, potencial em time de segunda divisão, e pronto para substituir um ativo grande do clube. Hoje, é Emerson que dita as normas na posição, quando chegou para substituir Marcos Rocha, emprestado ao Palmeiras e desejado pelo Verdão neste mercado da bola.