Em 6 de outubro do ano passado, o Atlético atrapalhou a vida do Palmeiras no seu sonho de tentar o bicampeonato brasileiro em sequência, empatando por 1 a 1 o jogo entre eles pela 23ª rodada da Série A de 2019. Nesta segunda-feira (2), às 17h, os dois clubes voltam a se enfrentam no Allianz Parque. E fica evidente a reformulação promovida por Jorge Sampaoli no grupo atleticano quando se percebe que apenas quatro dos 22 jogadores que constaram na súmula há menos de um ano seguem na Cidade do Galo.

Guga encarou o Palmeiras no ano passado, no Allianz Parque, e tem presença confirmada no jogo desta segunda-feira, entre os dois clubes, no mesmo local, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Guga encarou o Palmeiras no ano passado, no Allianz Parque, e tem presença confirmada no jogo desta segunda-feira, entre os dois clubes, no mesmo local, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Dos 14 atletas que entraram em campo, apenas três participarão da partida pela 19ª rodada do Brasileirão deste ano, sendo que apenas um, o lateral-direito Guga, tem a condição de titular assegurada. O zagueiro Igor Rabello é reserva e o meia Nathan, que fez o gol do Galo no ano passado, pode ir para o banco, perdendo a vaga para o argentino Zaracho.

O atacante Marquinhos era opção do treinador Rodrigo Santana, mas não foi usado pelo treinador. E a chance disso se repetir agora, caso ele seja relacionado por Jorge Sampaoli, é grande, pois ele perdeu espaço com o argentino nas últimas partidas, depois de começar o Brasileirão sendo muito escalado.

Os outros 11 jogadores que defenderam o Atlético no último jogo contra o Palmeiras, deixaram o clube Cleiton, Fábio Santos, Iago, Zé Welison, Elias, Luan, Otero, Di Santo, Ricardo Oliveira e Maicon Bolt. Leonardo Silva encerrou a carreira.

Estavam no banco de reservas do Atlético e não entraram em campo, além de Marquinhos, os goleiros Wilson e Vitor Mendes, os laterais Patric e Lucas Hernández, os meias Vinícius Góes e Cazares e o atacante Alerrandro.

No ano passado, o Atlético foi o 13º colocado da Série A, e em determinado momento da competição chegou até a se preocupar com a zona de rebaixamento.

Nesta segunda-feira, se vencer o Palmeiras, será no mínimo o vice-líder do Brasileirão, podendo recuperar a ponta caso o Flamengo seja derrotado pelo São Paulo, neste domingo (1), às 16h, no Maracanã.