Presente em 20 dos 25 jogos do Atlético sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, o lateral-direito Guga experimentou neste período o sabor doce da ascensão e, nos últimos jogos, o amargo do declínio. Assim como grande parte do time, o jogador de 22 anos caiu de rendimento e voltou a ser alvo de parte da torcida.

Desde a comemoração do título do Flamengo, quando o rubro-negro foi campeão da Libertadores em 2019, Guga passou a ser perseguido por alguns torcedores que nutrem rivalidade com os cariocas, aflorada na década de 1980, bem antes de o lateral ter nascido. Ele pediu desculpas, prometeu esforço redobrado no clube, e, de muitos, recebeu um voto de confiança.

Com bons jogos e o Atlético chegando ao topo da tabela do Brasileirão, Guga aos poucos foi ganhando trégua; a saída para o futebol russo, não concretizada, até chegou a ser vista como motivo de comemoração. Contudo, com alguns erros individuais e os resultados ruins do Galo, ele voltou aos holofotes.

Em entrevista coletiva concedida na semana passada, o jogador chegou a comentar que não acompanhava mais programas esportivos e que estava se mantendo distante das redes sociais, para que o "clima ruim" não o puxasse para baixo. Ele se referia às análises do momento do Atlético e a queda de rendimento na Série A; uma crítica direcionada para parte da imprensa e também dos críticos (ofensivos) da torcida.

Pressionado e vivendo novamente a instabilidade no casamento com a Massa, o jogador teria arquivado uma série de fotos do "pós-pandemia" (período que o futebol voltou a ser disputado no país, mesmo com o coronavírus ainda presente), deixando apenas as mais antigas. Na suposta ação, além das fotos pelo clube, algumas de cunho pessoal. Contudo, segundo ele, trata-se de algum erro no aplicativo ou invasão hacker.

"Pessoal, sempre após os jogos que perdemos, evito entrar nas redes sociais por uns dias. E dessa vez não foi diferente. Meu aplicativo, inclusive, estava desinstalado, e voltei aqui agora depois de ser avisado por pessoas próximas sobre o que estava acontecendo", escreveu Guga nos stories.

"Por erro do próprio Instagram ou algum hacker, todas as fotos que postei a partir do final do Campeonato Mineiro foram apagadas. Tanto as de jogos e treinos, como as com a minha família e amigos. Não foi intencional! Estou tentando, de alguma forma, resgatar estas postagens", finalizou.

No próximo domingo (8), o Atlético volta a campo e encara o Flamengo, no Mineirão. A partida abrirá o returno do Brasileirão e é de fundamental importância para que os comandados de Sampaoli reencontrem o caminho das vitórias.