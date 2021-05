O lateral-esquerdo Guilherme Arana está na lista de 23 convocados pelo técnico André Jardine para servir a Seleção Olímpica na próxima Data Fifa, entre 31 de maio e 8 junho. A convocação foi divulgada nesta sexta-feira (14). (Confira mais abaixo).

Com isso, Arana vai desfalcar o Atlético contra o Remo, em 2 de junho, pela Copa do Brasil, e o Sport, no dia 6 do mesmo mês, pelo Brasileirão.

Outro alvinegro que vivia a expectativa de ser convocado era o lateral-direito Guga, que disputou o último Pré-Olímpico como titular. No entanto, ele não foi lembrado desta vez.

As Olimpíadas de Tóquio será disputadas de 23 de julho a 8 de agosto.

Confira a lista de convocados

Goleiros: Cleiton (Bragantino), Breno (Grêmio) e Brazão (Real Oviedo).

Laterais: Gabriel Menino (Palmeiras) e Emerson (Betis); Arana (Atlético) e Abner (Athletico-PR).

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Luiz Felipe (Lazio), Ibañez (Roma) e Nino (Fluminense).

Meias: Bruno Guimarães (Lyon), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier (Borussia Dortmund), Liziero (São Paulo), Gerson (Flamengo) e Claudinho (Bragantino).

Atacantes: Antony (Ajax), Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Evanílson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Rodrygo (Real Madrid).