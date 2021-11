O Atlético terá um desfalque certo para o duelo com o Athletico-PR, na próxima terça-feira (16), às 19h, na Arena da Baixada, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, nesta quarta, no Mineirão, e vai cumprir suspensão automática.

Substituto imediado de Arana durante toda a temporada, Dodô deve iniciar jogando diante do Furacão.

Os outros jogadores pendurados do Alvinegro, que entraram em campo diante do Timão, passaram ilesos, casos de Hulk, Allan e Guga.

Outra baixas

Além de Guilherme Arana, o técnico Cuca não vai poder contar novamente com os selecionáveis diante do Athletico-PR. Isso porque, Junior Alonso, Alan Franco, Savarino e Eduardo Vargas seguem à disposição de Paraguai, Equador, Venezuela e Chile, respectivamente, na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

Em compensação, o meia Nacho Fernández, ausente nesta quarta, em razão de um desconforto muscular, tem boas chances de se recuperar a tempo de encarar o Furacão.

Com 68 pontos, o Galo lidera o Campeonato Brasileiro e está perto de conquista o título que não chega há 50 anos à Cidade do Galo.

Leia mais

Em noite de golaços, Atlético vence o Corinthians no Mineirão e fica mais perto do título

Restando sete rodadas para o fim do Brasileirão, Atlético já supera a campanha com Sampaoli

Diego Costa faz a diferença para o Atlético pelo terceiro jogo seguido e finda jejum no Brasileirão

Hegemonia recente: Atlético vence o Corinthians pela quinta vez consecutiva no Brasileirão