No jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, América e Atlético empataram em 0 a 0, no Independência, na tarde deste domingo (16).

O resultado foi melhor para o Galo, que, por ser dono da melhor campanha da fase inicial do torneio, precisa apenas de um empate na segunda partida para conquistar o título.

Um dos principais jogadores do Alvinegro, o lateral-esquerdo Guilherme Arana atuou em posição diferente no confronto no Horto.

Com a entrada de Dodô, Arana atuou mais avançado, do lado esquerdo do meio-campo do Galo.

Após a partida, o camisa 13 destacou a importância do resultado deste domingo, especialmente porque o Atlético atuou com um jogador a menos desde os 29 minutos do segundo tempo, quando Allan foi expulso.

“Não estava coerente para ambas as equipes. Numa final tem que se preparar mais. No primeiro tempo, ele parou bastante. No segundo, ele queria jogo. Sem critério. Temos que valorizar o empate, porque estávamos com um a menos. Final é assim, os dois times querendo ganhar”, disse o lateral, à TV Globo.

O segundo jogo da decisão do Estadual está marcado para o próximo sábado (22), às 16h30, no Mineirão.