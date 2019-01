Gustavo Alfaro, um técnico com vasta experiência em modestos clubes do futebol argentino, assumiu nesta quarta-feira o comando do Boca Juniors com o desafio de superar o trauma da derrota na final da Copa Libertadores para o rival River Plate.



"Para mim, o Boca não tem purgatório, é o céu ou o inferno. É sair campeão ou nada", disse o novo treinador do Boca, quando ele foi apresentado em uma entrevista coletiva no estádio de La Bombonera.



Alfaro, de 56 anos, vai suceder Guillermo Barros Schelotto, com quem o clube não renovou o contrato após a derrota na final da Libertadores, em 9 de dezembro. O treinador, ídolo da torcida, ganhou dois títulos do Campeonato Argentino à frente do time. E nesta quarta-feira foi confirmado como novo técnico do Los Angeles Galaxy na MLS.



O currículo de Alfaro inclui equipes mais acostumadas a lutar para não cair do que em brigar por títulos. Até algumas semanas atrás, ele dirigiu Huracán, que manteve na primeira divisão e ajudou a se classificar para copas internacionais



"Depois de analisar os perfis, foi a pessoa que entendemos no clube que tinha a capacidade, a adequação e profissionalismo para ser responsável pelo Boca Juniors", disse o presidente do clube, Daniel Angelici.



Alfaro rescindiu seu contrato com o Huracán, o que lhe rendeu duras críticas. "A decisão foi muito controversa, difícil por causa do relacionamento que tive com o mundo do Huracán. Eu pensei muito sobre isso. Sinto que estou no fim da minha carreira, na parte final. Esta é uma experiência que eu gostaria de passar. Eu tive que trabalhar 25 anos para chegar a um lugar como este. Passei por todos os estágios como treinador".



Alfaro vai liderar uma equipe cheia de estrelas, entre as quais se destaca o ídolo Tevez. Seu primeiro desafio será levantar a moral dos jogadores após a derrota para River e motivá-los a lutar novamente pela Libertadores. "O duelo acabou, você tem que olhar para frente. A partir de amanhã temos que construir a vitória que virá", comentou.