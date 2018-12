Há exatos 10 anos, o então presidente do Atlético anunciava Bebeto de Freitas como diretor-executivo do clube alvinegro. Falecido em março deste ano, após participar da coletiva que anunciava a equipe de Futebol Americano e, minutos depois, sofrer uma parada cardíaca, ele chegou em dezembro de 2008, mas alegou assuntos pessoais para abandonar o cargo em agosto do ano seguinte.

Em 1999, sob a administração de Nélio Brant, Freitas para ocupou pela primeira vez a função no Galo, trazido pelo mesmo Kalil, na época presidente do Conselho Deliberativo. No Galo, Bebeto trocou o vôlei pelo futebol.

Um ano antes da primeira chegada do lendário treinador da Seleção Brasileira de Vôlei, Bebeto havia vencido o Mundial da modalidade pela Itália, sendo o terceiro título seguido da velha bota.

Após deixar o alvinegro pela segunda vez, após ter assumido o clube em 2001, Bebeto se transformou em presidente do Botafogo, clube do coração, do qual tem laços históricos familiares: primo de Heleno de Freitas, sobrinho de João Saldanha.

Bebeto ficou na presidência do Botafogo até 2008, quando, ao fim do ano, retornou ao Atlético. Sua passagem pelo Fogão teve bons momentos, mas também polêmicas, com o sumiço de um broche presidencial do clube.