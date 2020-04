Há exatos 10 anos, Diego Tardelli anotava o hat-trick mais importante de suas passagens pelo Atlético. No duelo contra o Santos, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o camisa 9 foi o autor dos três gols do alvinegro na viória por 3 a 2 sobre o badalado Santos. O duelo, disputado no 'antigo Mineirão', recebeu mais de 46 mil pessoas.

Comandado na época pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o Galo abriu o placar logo aos dois minutos da etapa inicial. Aos 39, ampliou. Contudo, Robinho descontou para o Peixe aos 44. Assim, com o 2 a 1 no marcador, os atleticanos foram para o vestiário.

Na volta, mais gols. Tardelli, novamente, deixou o dele aos sete minutos do segundo tempo. O zagueiro Edu Dracena, aos 38, diminuiu a contagem. Gol este, inclusive, que salvou a pele da equipe paulista.

No jogo de volta, na Vila Belmiro, com gols de André, Neymar, e Wesley. O volante Corrêa foi o autor do único tento atleticano na partida em que os mineiros deram adeus ao torneio nacional.