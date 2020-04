Há exatos 12 anos, o meia Dejan Petkovic estreava com a camisa do Atlético, clube pelo qual fez 32 jogos e marcou cinco gols. Contratado para ser o maestro da equipe no centenário, o sérvio debutou com na derrota por 3 a 2 para o Náutico.

Contudo, apesar do resultado negativo em Pernambuco, Pet fez bons duelos com a camisa alvinegra. O início, inclusive, foi quando, de fato, empolgou a Massa Atleticana. Oscilando bastante a partir do meio da simbólica temporada, ele acabou não tendo o contrato renovado para 2009.

Ao todo, foram pouco mais de sete meses de vínculo do sérvio com o clube mineiro. Atualmente, aos 47 anos, ele figura nas telinhas, como comentarista, após tentativa frustrada como treeinador. O último jogo de Pet pelo Galo foi em 30 de novembro de 2008, no empate sem gols contra o Santos.