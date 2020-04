Há exatos 12 anos, o técnico Geninho, escolhido para ser o comandante do Atlético no ano do centenário do clube, completava 50 jogos pelo alvinegro, no confronto das semifinais do Mineiro, contra o Tupi. Em 2008, o paulista vivia sua segunda passagem na Cidade do Galo, após ter sido acionado em 2002. Contudo, sete partidas depois do feito, acabou pedindo demissão.

O vínculo, que durou apenas quatro meses, foi encerrado após derrotas por 2 a 0 para o Botafogo, que culminou nas eliminação do Galo nas quartas de final da Copa do Brasil. O time carioca, naquela época, era comandado por Cuca, que três anos depois chegaria para assumir no clube. Pressionado por não ter conquistado o título estadual, competição na qual acabou na segunda colocação, Geninho não resistiu e acabou jogando a toalha.

No ano em que o Atlético comemorava 100 anos, o técnico teve aproveitamento de 53,6%. Sob o comando de Geninho, o time alvinegro, em 23 partidas, venceu 11 vezes, empatou quatro e sofreu oito derrotas; a goleada por 5 a 0 contra Cruzeiro, na final do Mineiro, foi a mais doída delas.

Ficha Técnica do último jogo de Geninho pelo Atlético:

Botafogo 2 x 0 Atlético

Motivo: Quartas-de-final da Copa do Brasil 2008

Data: 14 de Maio de 2008

Horário: 21h50

Local: Estádio Engenhão

Árbitro: Evandro Rogério Roman (FIFA-PR)

Auxiliares: Mílton Otaviano dos Santos (FIFA-RN) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (FIFA-BA)

Público: 17.985

Renda: R$ 255.075,00

Gols: Wellington Paulista (09' do 2º tempo), Alessandro (45' do 2º tempo).

Cartões Amarelos: Marcos, Vinícius, Thiago Feltri, Petkovic (Atlético); Renato Silva, Diguinho e Zé Carlos (Botafogo-RJ).

Cartões Vermelhos: não houve.



Atlético: Juninho, Coelho, Marcos, Vinícius, Thiago Feltri; Rafael Miranda (Gérson), Márcio Araújo, Almir (Vanderlei) e Petkovic; Danilinho e Marques (Renan Oliveira). Técnico: Geninho



Botafogo: Renan, Renato Silva, André Luís e Leandro Guerreiro; Alessandro, Túlio, Diguinho, Lúcio Flávio (Túlio Souza) e Zé Carlos (Edson); Jorge Henrique e Wellington Paulista (Alexandro).Técnico: Cuca

* Com GaloDigital