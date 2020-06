Em 15 de junho de 2003, Cruzeiro e Atlético se enfrentavam no Mineirão pelo primeiro clássico entre eles na Série A do Campeonato Brasileiro disputada no sistema de pontos corridos.

Com a nova fórmula, era quase a garantia de que os dois rivais se encontrariam duas vezes na maior competição nacional.

No aniversário de 17 anos daquele confronto, a realidade é que ficou mesmo no quase a certeza dos encontros entre Galo e Raposa a cada ano na Série A.

Isso porque em 2020, o clássico não vai acontecer no torneio, por causa do rebaixamento cruzeirense.

Este cenário já tinha acontecido há 14 anos, pois em 2006 foram os atleticanos que disputaram a Série B.

Nova realidade

Os pontos corridos e o sistema regular de quatro rebaixados num universo de 20 clubes fez nascer uma nova realidade no futebol brasileiro.

E os dois gigantes mineiros já foram vítimas dela, pois o rebaixamento dos chamados grandes clubes passou a ser uma coisa frequente.

Este processo faz com que seja apenas o terceiro ano, desde a edição de 1985, que Atlético e Cruzeiro não se enfrentem pela principal competição nacional.

Em 1993, a primeira vez que isso aconteceu, foi por força de regulamento. Galo e Raposa integraram grupos diferentes na primeira fase e não foram adiante na competição.

Depois disso, 2006, e agora 2020, são os anos sem o clássico na Série A, mas neste caso por causa do rebaixamento de um dos dois.

Números

O adiamento do clássico tira do Atlético a chance de poder empatar a disputa na chamada Era dos Pontos Corridos em 2020. Ela começou com amplo domínio cruzeirense, mas atualmente a vantagem do clube é de apenas duas vitórias (14 a 12 com seis empates).

Isso por ter vencido apenas um dos últimos oito confrontos, exatamente o oitavo, por 3 a 2, no Independência, na estreia de Fred pelo Atlético. Nos sete seguintes, a partir do returno de 2016, foram quatro vitórias atleticanas e três empates.

No geral, no Brasileirão, o Galo leva vantagem no retrospecto. Em 70 clássicos, venceu 26, contra 22 do rival. Foram 22 empates. Isso considerando-se a unificação das competições.