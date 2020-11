Há 20 anos, o Atlético conquistava uma marcante vitória sobre um dos principais times do continente.

No dia 1º de outubro de 2000, o Galo venceu o Boca Juniors-ARG por 2 a 0, no Mineirão, no jogo de ida das quartas de final da Copa Mercosul.

Os gols do Alvinegro foram marcados pelo atacante Marques e pelo zagueiro Diego Capria, em bela cobrança de falta.

O triunfo no Gigante da Pampulha foi o primeiro, e até então único sobre o Boca, que vinha da conquista da Copa Libertadores poucos meses antes.

Nos outros seis encontros entres os times, os Xeinezes venceram três vezes e houveram mais três empates.

Grandes ídolos do clube argentino, o goleiro colombiano Óscar Córdoba, e os atacantes Schelotto e Martín Palermo estiveram em campo nesse confronto.

No jogo de volta, seis dias depois, o Atlético segurou um empate em 2 a 2, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, e garantiu a classificação às semifinais do torneio.

Na sequencia da competição, o Galo acabaria sendo eliminado pelo Palmeiras, com duas derrotas.