Maior campeão da história na Copa do Brasil, com seis títulos acumulados, o Cruzeiro guarda exelente lembrança do dia 28 de março. Há exatos 24 anos, a Raposa abria as oitavas de final da competição nacional contra o Vasco, em São Januário, e aplicava uma sonora goleada em plena casa do rival carioca.

Comandado por Levir Culpi na edição de 1996, o time celeste derrotou o time cruz-maltino por 6 a 2 ( 1 a 1 na volta) e deixou o caminho livre para seguir vivo em busca do caneco. Curiosamente, ele viria dias depois, ao passar por Corinthians Flamengo e, na grande final, Palmeiras. Um título jamais esquecido pela China Azul.