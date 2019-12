Há exatos 34 anos, se encerrava a história de Elias Kalil como presidente do Atlético. Pai do atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, ele esteve na presidência alvinegra de 1980 à 1985.

Em seis anos ocupando a cadeira mais importante do clube de coração, Elias foi campeão mineiro por cinco vezes. Em sua administração, comprou o terreno e iniciou as obras da Cidade do Galo, hoje um dos mais modernos centros de treinamento do mundo e, considerado por meio de pesquisa, o melhor do Brasil.

Mineiro de Belo Horizonte, Elias Kalil nasceu em 30 de janeiro de 1930, filho de imigrantes sírios Moisés Kalil e Amélia Salum Kalil. Era o segundo de cinco irmãos, Helena, Leila, Roberto e Léa. Fundador das empresas Erkal e Fergikal Engenharia Ltda., no ramo da construção pesada, morreu em 21 de setembro de 1993, aos 63 anos. Além da presidência do Atlético, foi também diretor do clube de 1965 a 1967.