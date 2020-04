Prestes a completar 40 dias sem entrar em campo, feito que será alcançado nesta quinta-feira (23), o Atlético, além do prejuízo físico/técnico, sofre também com a falta de receitas, principalmente no quesito bilheteria.

Para se ter ideia do rombo no caixa do clube, no mesmo período de 2019, o alvinegro realizou cinco partidas como mandante, sendo quatro pelo Campeonato Mineiro e outra pela Copa Sul-Americana, e teve lucro superior a R$ 1,5 milhão.

Com este valor, por exemplo, seria possível bancar o vencimento de Jorge Sampaoli e de sua comissão, e, com os quase R$ 300 mil restantes, pagar os salários de dezenas de funcionários.

Sem previsão de retorno às atividades e, principalmente, com a possibilidade de que pelo menos as primeiras partidas após a paralisação sejam com portões fechados, para minimizar o risco de disseminação do novo coronavírus, a expectativa, nada positiva, é de que este números aumentem consideravelmente.

Partidas realizadas pelo Atlético neste mesmo período de 2019:

Atlético 3 x 2 América - R$ 139.018,98 - Primeira fase do Campeonato Mineiro

Atlético 3 x 1 Tupynambas - R$ 60.954,90 - Quartas de final do Mineiro

Atlético 5 x 0 Boa - R$ 6.577,97 - Semifinal do Mineiro Atlético 1 x 1 Cruzeiro - R$ 548.673, 99 - Final do Campeonato Mineiro (segundo jogo)

Atlético 3 x 2 Danúbio - R$772.179,00 - Copa Sul-Americana (renda bruta)

Total: 1.527.404,84 (sem os descontos do jogo da Sul-Americana).