Há exatos 50 anos, o Atlético estragava uma festa dedicada ao Rei do Futebol. Em 23 de novembro de 1969, o Galo recebeu e venceu o Santos de Pelé no Mineirão, em partida válida Taça de Prata.

Marcado pela homenagem ao maior jogador de todos os tempos, por ter sido o primeiro jogo do camisa 10 após ter feito o milésimo gol de sua carreira, contra o Vasco, o jogo foi vencido por 2 a 0 pelo Galo, com dois gols daqueles que seriam campeões nacionais em 1971.

Durante a homenagem realizada antes da partida, uma criança entregou ao Rei do Futebol uma coroa toda em ouro em pedras preciosas, ainda da época do Brasil Império.

Mas logo que a bola rolou, o Atlético mostrou que a festa para Pelé não influenciaria no rendimento da equipe treinada pelo técnico Yustrich. Logo no primeiro minuto da partida, Lola abriu o placar para o Galo, balançando as redes do goleiro Agnaldo.

Pouco depois, o dono da festa foi expulso do jogo pelo árbitro carioca Amílcar Ferreira após um choque com o goleiro alvinegro Careca. Segundo jornais da época, Pelé pediu desculpas ao arqueiro do Galo, mas se desentendeu com o juiz e acabou excluído da partida aos 23 minutos da primeira etapa.

Ainda antes do intervalo, Dario marcou o segundo gol do Galo na partida e deu números finais ao jogo.

O campeonato

Apesar da vitória diante do Santos de Pelé, o Atlético não conseguiu se classificar para o quadrangular final da Taça de Prata de 1969. O Galo terminou em terceiro lugar no grupo B, um ponto atrás do segundo colocado Botafogo. O líder foi o Palmeiras, que acabaria sendo o Campeão do torneio.

FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Careca; Humberto Monteiro, Grapete, Vander e Cincunegui; Wandrerley e Amauri; Vaguinho, Lola (Beto), Dario e Tião Técnico: Yustrich

SANTOS

Agnaldo; Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel e Rildo; Clodoaldo e Lima; Manoel Maria, Jair Bala (Luís Carlos), Pelé e Edu Técnico: Antoninho

MOTIVO: Taça de Prata

DATA: 23/11/1969

LOCAL: Mineirão

PÚBLICO: 49.806 pagantes