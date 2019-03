Há exatos 65 anos, um lendário atacante do Atlético fazia seu último jogo com a camisa preta e branca. Lucas Miranda, o "Jogador Acrobata" ou o "Artilheiro do Apagar das Luzes", como ficou conhecido, deixou seu nome marcado na história e, até hoje, não foi alcançado em número de gols por muitos "peixes grandes" que passaram pelo clube.

Autor de 152 tentos em 258 jogos no Galo, o saudoso dono de um marcante bigode se mantém como o quinto maior artilheiro de todos os tempos do alvinegro mineiro; ele só fica atrás de Reinaldo (255), Dario (211), Mário de Castro (195) e Guará (168).

Falecido desde dezembro de 2006, o ex-atacante atleticano atuou no Botafogo e no Corinthians antes de chegar em Belo Horizonte para defender o Atlético, em 1944. Pelo Galo, Lucas levantou seis canecos estaduais e ficou com a chuteira de ouro da competição em 1951, como goleador máximo.

Na excursão do Atlético à Europa, o conhecido "Torneio do Gelo", Lucas Miranda mostrou todo o seu talento e retornou ao Brasil como um dos artilheiros da equipe no Velho Continente; na ocasião, marcou seis gols em dez partidas. Logo após o primeiro jogo na Alemanha, o goleador foi apelidado pela imprensa local de "Jogador Acrobata".

Pelo "fair play" dentro das quatro linhas, ele recebeu o troféu Belfort Duarte, como prêmio por não ter sido expulso durante dez anos. Fora dos gramados, Lucas exercia a função de funcionário público municipal.

O último confronto do inesquecível goleador foi numa derrota para o Botafogo, por 3 a 2, no Rio de Janeiro. Sua estreia, em 19/02/1944, completou 75 anos no mês passado. Na ocasição, o adversário foi o Santos e as duas equipes empataram em 2 a 2, na capital mineira.