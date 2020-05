Teve dribles, danças, espetáculo, "malandragem brasileira" e, principalmente, gols. Há exatos 7 anos, o Atlético aplicava goleada por 4 a 1 sobre o São Paulo e carimbava o passaporte para as quartas de final da Copa Libertadores. Comandado em campo por Ronaldinho Gaúcho, maestro do alvinegro, o time levou a torcida à loucura no Horto e despachou a equipe de Rogério Ceni e companhia.

Naquele momento, o time mineiro chegava a 33 jogos de invencibilidade no Independência. Com show do atacante Jô, autor de três gols, e com Diego Tardelli também correndo para o abraço, o Atlético dava sinais de que era sim um dos fortes candidatos ao caneco, ratificado meses depois.

Este jogo entrou para a história e, no placar acumulado, o 6 a 2 confirmou a força daquele mágico elenco atleticano, comandado na época por Cuca.

Ficha Técnica:

Atlético 4 x 1 São Paulo

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 8 de maio de 2013, quarta-feira

Horário: 22 horas (de Brasília)

Árbitro: Roberto Silveira (URU)

Assistentes: Carlos Pastorino (URU) e Gabriel Popovits (URU)

Cartões amarelos: Leandro Donizete, Diego Tardelli e Ronaldinho Gaúcho (Atlético-MG); Denilson, Jadson e Maicon (São Paulo)

Cartões vermelhos: Rosinei (Atlético-MG); Carleto (São Paulo)

Gols: ATLÉTICO Jô, aos 18 do primeiro, aos 17 e aos 24 minutos do segundo tempo; Diego Tardelli, aos 19 minutos do segundo tempo

SÃO PAULO: Luis Fabiano, aos 30 minutos do segundo tempo

ATLÉTICO: Victor; Marcos Rocha, Réver, Gilberto Silva e Richarlyson; Pierre, Leandro Donizete (Josué), Ronaldinho e Tardelli (Rosinei); Bernard (Luan) e Jô

Técnico: Cuca

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Paulo Miranda (Silvinho), Rafael Toloi, Edson Silva e Carleto; Wellington, Denilson (Ademilson), Jadson (Maicon) e Ganso; Douglas e Luis Fabiano