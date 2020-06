Há exatos dois anos, Atlético e Ceará protagonizavam um duelo emocionante na Arena Independência. A vitória mineira por 2 a 1, de virada, além de todo o contexto de sofrimento e euforia, marcou também a despedida do atacante Róger Guedes. Ele, inclusive, hoje é sonho de consumo da Massa.

Numa partida bastante disputada, quem abriu o placar no Horto foi a equipe cearense. O tento, inclusive, surgiu num momento em que tudo indicava que o zero não sairia do marcador. Marinaldo, aos 33 minutos da segunda etapa, foi o responsável por silenciar o estádio.

Entretanto, como já é de costume, principalmente no pós-reforma de Mineirão e Independência, o Galo mostrou sua força e, com Guedes, três minutos depois, chegou à igualdade. Pressionando o visitante, em busca da virada, o time comandado por Thiago Larghi foi coroado.

Já nos acréscimos, Luan, atualmente no futebol japonês, deixou o dele e levou a torcida à loucura. Aquela virada, era o último ato das duas equipes antes da parada para a Copa do Mundo da Rússia.

Expectativa

Liberado pelo Shandong Luneng para permanecer no Brasil até o fim do ano, devido à pandemia do novo coronavírus, Guedes pode voltar ao Atlético, por empréstimo. Pelas redes sociais, inclusive, ele tem feito postagens que alimenta as esperanças da torcida.

Para que isso aconteça, o clube terá que resolver um grande problema: na cláusula assinada entre Palmeiras e Shandong, o alviverde obriga que os chineses paguem cerca de 17 milhões de Reais em caso de empréstimo do camisa 23 para outro clube brasileiro.

Enquanto a situação não se resolve, segue o flerte entre as partes via redes sociais.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 2 X 1 CEARÁ

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 13 de junho de 2018 (Quarta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Gols: Naldo, aos 32 do segundo tempo (Ceará); Roger Guedes, aos 35 do segundo tempo, Luan, aos 46 minutos do segundo tempo (Atlético)

Cartões: Fábio Santos (Atlético)

ATLÉTICO: Victor, Patric, Bremer, Gabriel, Fábio Santos, Adilson (Yago), Gustavo Blanco (Elias), Tomás Andrade, Cazares (Luan), Roger Guedes e Ricardo Oliveira.

Técnico: Thiago Larghi.

CEARÁ - Éverson, Rafael Pereira, Thiago Alves, Luiz Otávio, Samuel Xavier (Douglas Coutinho), Jpão Lucas, Naldo, Pio (Arnaldo), Ricardinho, Eder Luis, Felipe Azevedo.

Técnico: Lisca