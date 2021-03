"Bambino de Ouro" ou "Alegria nas Pernas"? Tanto faz. As duas expressões logo fazem os torcedores do Atlético lembrarem de um dos pratas da casa mais bem sucedidos da história do clube, que completa 113 anos na próxima quinta-feira (25). Campeão da Libertadores pelo Galo e atualmente no futebol inglês, o meia-atacante Bernard completa uma década de estrada no mundo da bola (como profissional).

Há exatos 10 anos, o jogador de 28 anos, fazia sua estreia na equipe principal, sob comando de Dorival Júnior. Curiosamente, no empate por 1 a 1 com o Uberaba, ele foi escalado para atuar na lateral-direita. Com a saída do técnico e a chegada de Cuca, o meia-atacante passou a ter mais chances no time titular em 2011; agora, na sua posição de origem.

Na reta final do Campeonato Brasileiro daquele ano, o baixinho de 1,64 m se tornou titular absoluto da equipe, sempre oferecendo perigo aos adversários com jogadas em velocidades e em profundidade pelas pontas, como destaca o 'Galo Digital'. Ao final da temporada, foi eleito a revelação do ano do Troféu Guará, prêmio concedido aos melhores jogadores do futebol mineiro no ano.

Pelo Atlético, Bernard fez exatos 100 jogos. Foram 22 gols marcados. Ele foi bicampeão mineiro (2012 e 13) e campeão da Libertadores (2013).