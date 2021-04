Um amistoso contra o Valença (MG), no dia 13 de abril de 1991, há exatos 30 anos, representa uma das maiores goleadas da história do Atlético. O jogo terminou em 10 a 0 a favor do Galo. (Confira abaixo as goleadas do clube por dez ou mais gols de diferença)

A partida marcou a estreia do atacante Paulo Rink pelo time alvinegro. Formado pelo Atlético-PR, o atleta atuou pelo Galo durante pouco mais de cinco meses naquela temporada.

Ao todo, ele participou de apenas oito jogos e marcou dois gols com o Atlético e integrou o elenco que foi campeão mineiro daquele ano. Nesse período no clube, somou três vitórias, quatro empates e uma derrota, segundo dados do Galo Digital.

Maiores goleadas do Atlético (dez ou mais gols de diferença)

11/8/1929 – Atlético 13 x 0 Calafate (MG) – Mineiro

22/9/1929 – Atlético 11 x 0 Santa Cruz (BH) – Mineiro

8/7/1930 – Atlético 11 x 0 Calafate (MG) – Mineiro

28/2/1991 – Atlético 11 x 0 Caiçara (PI) – Copa do Brasil

23/11/1962 – Atlético 12 x 2 Nacional-PC (MG) – Amistoso

6/8/1928 – Atlético 11 x 1 Palmeiras-NL (MG) – Amistoso

14/8/1984 – Atlético 11 x 1 Cingolana-ITA – Amistoso

21/8/1988 – Atlético 11 x 1 Bambuiense (MG) – Amistoso

27/5/1928 – Atlético 10 x 0 Sírio Horizontino (MG) – Mineiro

30/8/1931 – Atlético 10 x 0 Sete de Setembro (MG) – Mineiro

5/8/1951 – Atlético 10 x 0 Sete de Setembro (MG) – Mineiro

13/4/1991 – Atlético 10 x 0 Valença – Amistoso