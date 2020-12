Considerado um dos melhores Centros de Treinamentos da América Latina e do Mundo, a Cidade do Galo comemora 40 anos nesta terça-feira. Em 29 de dezembro de 1980, na gestão do saudoso Elias Kalil, o Atlético adquiria uma área de 64.320 m², localizada no município de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Dois anos depois, começou a construção do primeiro campo e, em 1984, a área total já era de 100.320 m².

Linha do tempo

1980 - Compra do terreno de 64.320 m².

1982 - Início da construção do primeiro campo.

1984 - Aquisição de nova área anexa com 36 mil m², totalizando 100.320 m².

1996 - Início das obras do vestiário do time profissional, sala da comissão técnica, sala de imprensa e sala do departamento médico.

1999 - Começo da utilização do centro de treinamento pelo time profissional.

2001/2003 - Início da construção de mais três campos e do hotel do time profissional. Modernização da academia, vestiário e sala de imprensa. Readaptação do hotel das categorias de base.

2005 - Passa a abrigar todas as categorias de base.

2006 - Inauguração do hotel da equipe profissional. Incorporação de nova área com 144.459 m².

2007 - Inauguração da Ala de Intercâmbio no hotel das categorias de base e reformulação do departamento médico, academia e refeitório das categorias de base.

2009 - Construção do novo centro de fisiologia.

2014 - Hospedagem da Seleção Argentina para a Copa do Mundo FIFA.

2017 - Construção de três novos campos oficiais.

Estrutura

Área do Terreno: 244.460m²

Área Construída: 6.200m²

Área total utilizada (inclusive campos e ruas): 90.000m²

* Com Galo Digital