Há exatos 7 anos, um dia após a derrota do Atlético para o Olímpia, no primeiro duelo da final da Copa Libertadores, uma das filhas do então diretor executivo Eduardo Maluf transformou a tristeza causada pelo 2 a 0 no placar do Defensores del Chaco em inspiração. Escrever uma carta para motivar o pai e todo o elenco alvinegro foi a ideia de Maria Eduarda, na época com 14 anos.

Assim que o saudoso diretor, que faleceu em 2017, chegou de viagem, foi presenteado pela menina. Emocionado com as palavras e vendo que aquilo poderia, de fato, se tornar combustível para mais uma épica virada, Maluf mostrou a carta para algumas pessoas da diretoria e da comissão técnica. Em tom de brincadeira, até perguntaram se aquilo havia sido escrito pelo jornalista e ilustre torcedor Chico Pinheiro.

Dias depois, num duelo emocionante no Mineirão, o Galo acabou dando a volta olímpica e conquistando pela primeira vez a América do Sul.

Confira o que escreveu Maria Eduarda:

"Nada é impossível. Nunca foi, nunca vai ser! Impossível, ERA pegar um pênalti aos 46 de um jogo importante... ERA, porque a gente conseguiu! ERA ganhar de 2 por ter perdido fora de casa e conseguir nos pênaltis. ERA hoje estar na final; isso nós conseguimos também! Impossível, era um time, que tantas vezes caiu, se reerguer, e hoje estar disputando um dos títulos mais importantes de sua história... Para a Massa, não tem impossível! Para o GALO, cada pequena derrota é o primeiro passo para uma grande vitória! Então não desanimem... Olhem para trás e vejam a caminhada percorrida... Os obstáculos que com a nossa fé, toda a confiança, e com a competência e garra da equipe, conseguimos remover. "Não existe jogo ganho! Todo jogo começa 0x0" Nessas condições, façam os 90 minutos do dia 24/07/13 entrarem para a história do Atlético Mineiro. Não só pela vitória! Mas por terem chegado, e estarem representando o país num campeonato tão importante! Vocês já são vencedores! Os jogadores, o técnico, o dirigente, o presidente... TODOS formam uma equipe ilustre, e que sabemos como merecem mais esse título! Eu estou com vocês! Nós estamos com vocês! A Massa está aqui, para aplaudir nas vitórias, mas para estar lado a lado nas derrotas. Porque nós somos uma família! E é isso que as famílias fazem!Acreditam...

#EUACREDITO

Maria Eduarda Brum Maluf."