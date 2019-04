Faz sete anos que o zagueiro Réver não vive a emoção de disputar o maior clássico mineiro. A última vez que isso ocorreu, porém, reservou um capítulo de glória para o capitão, que levantou a taça do Estadual de 2013, mesmo após a derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, em 19 de maio daquela temporada, no segundo duelo da final – o primeiro embate havia ficado 3 a 0 para o Atlético. Agora, o momento é outro, e o prólogo de uma nova história começa a ser escrito com os dizeres: "cem vitórias ou sem título".

Após tratamento de uma pancada no tornozelo esquerdo, sofrida na goleada por 5 a 0 em cima do Boa, no Mineirão, no dia 7 de abril, Réver vive a expectativa de entrar em campo diante da Raposa, ciente de que o alvinegro necessita de um triunfo por qualquer placar para ser campeão. O beque voltou a treinar com o grupo na quarta-feira (17).

E uma vitória neste sábado (20), caso aconteça, não apenas daria o título ao Atlético, como também seria a centésima do zagueiro vestindo o traje preto e branco. Em 190 jogos realizados pelo Galo, até agora, ele coleciona 99 triunfos, 43 empates e 48 derrotas.

Réver é o segundo zagueiro que mais vezes balançou as redes defendendo as cores do clube. Com 24 gols marcados, o atleta só aparece atrás do companheiro de elenco Léo Silva, autor de 35 bolas na rede.

Retrospecto

Réver disputou 11 clássicos contra o Cruzeiro, e o retrospecto não é dos melhores. Foram cinco derrotas, quatro vitórias e dois empates.

Neste ano, ele ficou fora dos dois jogos diante do arquirrival, o empate em 1 a 1 na primeira fase do Mineiro, e o revés por 2 a 1 no duelo de ida da final do torneio.