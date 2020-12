No dia em que Sérgio Batista Coelho concede a primeira entrevista coletiva oficial como novo presidente eleito do Atlético, o agora antecessor, Sérgio Sette Câmara, comemora três anos da primeira contratação como mandatário do alvinegro.

Com o mandato se encerrando no último dia desta temporada, Câmara anunciou o volante Arouca como o primeiro reforço de sua Era em 14 de dezembro de 2018; contudo, o jogador não vingou no clube. Foram apenas 12 partidas.

De lá para cá, foram outros 48 anúncios de chegadas para a equipe principal. Algumas que caíram nos braços da Massa, outras que tiveram enorme rejeição.

Confira quem foram as contratações da Era Sette Câmara no Atlético:

2018 (18 contratações)

Arouca - (volante)

Samuel Xavier - (lateral-direito)

Erik Lima – (atacante)

Róger Guedes – (atacante)

Ricardo Oliveira – (atacante)

Iago Maidana - (zagueiro)

Tomás Andrade - (meia)

Matheus Galdezani - (volante)

Juninho - (zagueiro)

Emerson - (lateral-direito)

Yimmi Chará - (atacante)

David Terans - (meia)

Denílson - (atacante)

Edinho – (atacante)

José Welison (volante)

Leandrinho - (atacante)

Nathan – (meia/volante)

Martin Rea - (zagueiro)

2019 (12 contratações)

Guga – (lateral-direito)

Jair – (volante)

Franco Di Santo – (atacante)

Réver – (zagueiro)

Igor Rabello - (zagueiro)

Vinícius - (meia)

Maicon Bolt - (atacante)

Rafael Papagaio - (atacante)

Geuvânio - (atacante)

Lucas Hernández – (lateral-esquerdo)

Ramon Martínez – (volante)

Wilson - (goleiro)



2020 (19 contratações)*

Rafael - (goleiro)

Everson - (goleiro)

Mailton - (lateral-direito)

Mariano - (lateral-direito)

Guilherme Arana - (lateral-esquerdo)

Bueno - (zagueiro)

Junior Alonso - (zagueiro)

Léo Sena - (volante)

Alan Franco - (volante)

Allan - (volante)

Hyoran - (meia)

*Nathan - (meia) - Contratado por empréstimo em 2018 e em definitivo em 2020.

Matías Zaracho - (meia)

Dylan Borrero - (meia)

Savarino - (atacante)

Keno - (atacante)

Marrony - (atacante)

Eduardo Sasha - (atacante)

Eduardo Vargas - (atacante)

Diego Tardelli - (atacante)