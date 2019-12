No final do ano passado, quando Bruno Henrique fez a segunda edição do jogo com seus amigos, evento repetido neste sábado, no Campo do Inconfidência, no Concórdia, ele estava mais perto da Toca da Raposa II que do Ninho do Urubu.

Seu acerto salarial com o Cruzeiro já tinha acontecido, mas a negociação dependia do Santos, dono dos seus direitos econômicos.

Neste processo entrou na jogada o Flamengo. Disposto a pagar o mesmo valor, o clube carioca apresentou uma proposta que agradou mais ao Peixe.

O Cruzeiro pretendia pagar R$ 10 milhões em dinheiro e o restante, para completar R$ 23 milhões, envolvendo jogadores, entre eles Raniel. O clube carioca pagou o valor integral, de forma parcelada, e convenceu o Santos, que além dos R$ 23 milhões recebeu o volante Ronaldo por empréstimo.

Esse é mais um capítulo da trajetória meteórica de Bruno Henrique, que em 2012 jogava no Inconfidência, da várzea de Belo Horizonte. Defendendo o rubro-negro, ele foi campeão carioca, brasileiro e da Libertadores. Foi o craque do Brasileirão e do torneio sul-americano. Além disso, ganhou a Bola de Prata no Mundial de Clubes.

Já a Raposa amargou a pior temporada da sua história e terminou com o inédito rebaixamento à Série B.