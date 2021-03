Há exato um ano, a Federação Mineira de Futebol (FMF) anunciava a suspensão do Estadual, por tempo indeterminado, em função da pandemia do novo coronavírus. Em nota publicada naquele 15 de março de 2020, a entidade maior do futebol no território disse ter levado em consideração a suspensão, por parte da CBF, de todas as competições nacionais que estavam em andamento. A medida foi aplicada nos Módulos I e II do Campeonato Mineiro.

Com a decisão, a competição só teve reinício em 26 de julho, quando as duas rodadas restantes da primeira fase foram concluídas. Em seguida, os quatro melhores iniciaram as semifinais: Atlético, América, Tombense e Caldense avançaram.

Neste momento em que os números de infecções pela Covid-19 estão em alta no Estado e no restante do país - as taxas são maiores do que as apresentadas em março de 2020 -, a entidade não sinaliza nova paralisação. Com a experiência adquirida ao longo destes 12 meses, onde vários protocolos de segurança foram estabelecidos, o Mineiro 2021 deve seguir normalmente.

