Há um ano, o Atlético conseguia uma vitória de extrema importância no Campeonato Brasileiro. Comandado pelo ainda interino Rodrigo Santana, o alvinegro venceu o Flamengo por 2 a 1, no Independência, em jogo que marcou uma visita ilustre em um dos camarotes da Arena do Horto.



Atual técnico do rubronegro carioca, o portugês Jorge Jesus estava de passagem pelo país e, a convite de Ricardo Guimarães (BMG), acompanhou de perto o grande triunfo alvinegro. Naquela época, inclusive, sua contratação acabou sendo cogitada, mesmo que com a negativa do presidente Sérgio Sette Câmara.



O duelo, válido pela quinta rodada da Série A, teve golaço do equatoriano Cazares, Elias expulso. e levou o Atlético à vice-liderança, com 12 pontos, ficando atrás apenas do, até então, favorito Palmeiras.



Contudo, no final das 38 rodadas, quem deu a volta olímpica foi, coincidentemente, o Flamengo. E pasmem! Comandado pelo português, que acabou sendo contratado como sucessor de Abel Braga. O Mister, atualmente, é um dos maiores ídolos da torcida rubronegra. Ele conquistou também a Libertadores do ano passado.



FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO 2 X 1 FLAMENGO

Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR) Auxiliares: Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Cartões amarelos: Victor, Luan, Leonardo Silva (Atlético); Hugo Moura (Flamengo)

Cartão vermelho: Elias (Atlético)

Gols: Cazares, aos 27min do primeiro tempo; Bruno Henrique, aos 30min do primeiro tempo; Chará, a 1min do segundo tempo

Atlético Victor; Guga, Réver (Leonardo Silva), Igor Rabello e Patric; Zé Welison e Elias; Cazares (Vinicius), Chará e Luan; Ricardo Oliveira (Adilson)

Técnico: Rodrigo Santana



Flamengo Diego Alves; Pará, Léo Duarte (Vitinho), Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão e Arrascaeta (Lincoln); Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol (Berrío)

Técnico: Abel Braga