Há exato um ano, o Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comam) aprovava, por unanimidade, com 13 votos, a Licença de Implantação da Arena MRV. Passo fundamental na construção da nova casa do Atlético, a decisão liberava o início das obras para a construção do estádio que deve ser entregue em meados de 2022.

A votação ocorreu na tarde de 20 de dezembro de 2019, numa sexta-feira, e foi realizada na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Dias depois, a empreiteira responsável pela construção da Arena ligou as máquinas no bairro Califórnia para iniciar a terraplanagem.

Andamento da obra

Trabalhando de forma intensa para entregar a "casa" na data prometida, os funcionários envolvidos no processo receberam importante "presente" durante a semana que se passou.

Na última quinta-feira (17), a Arena MRV recebeu os primeiros pilares, estruturas de concreto pré-moldadas, que sustentarão o estádio.