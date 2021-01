Há exato um ano, o técnico Rafael Dudamel era apresentado na Cidade do Galo. Na cadeira ao lado, estava o então diretor-executivo Rui Costa. Menos de 40 dias depois, a dupla era demitida após a vergonhosa eliminação do Atlético na Copa do Brasil para o modesto Afogados, de Pernambuco. Neste mesmo 8 de janeiro, agora de 2021, o clube apresentou de forma oficial o terceiro profissional para a função.

Por meio de entrevista remota, Rodrigo Caetano, ex-Internacional foi sabatinado pela imprensa e falou dos desafios de substituir Alexandre Mattos, amigo pessoal, demitido no início da semana no Alvinegro e que estava no cargo desde 12 de março.

Se referindo ao Atlético sempre como "Galo", bem do jeito que soa como música aos ouvidos dos torcedores, Caetano afirmou que o momento é de conhecer o funcionamento diário do novo clube e "atrapalhar o menos possível". Ele rechaçou contratações até o fim do Brasileirão e disse que não perder atletas neste período é uma das metas.

"Hoje, o momento do meu trabalho não poderia ser diferente de acompanhar. Estou numa imersão de muitas informações, não poderia ser diferente. Para mim, chegar a um grande clube, eu preciso das informações. E é isso o que tenho feito desde que cheguei, tanto na parte administrativa, como no departamento de futebol. O momento é de diagnóstico, de atrapalhar o mínimo possível, de ser notado neste momento o mínimo possível, porque o Galo está na disputa do título do

Campeonato Brasileiro. É o momento de, talvez de forma silenciosa, pensar e planejar a temporada de 2021, porque esta ainda é a temporada de 2020. Como eu disse, é pensar sobre depois de fevereiro, quando terminar o Campeonato Brasileiro. Até lá, é ser colaborativo ao extremo", destaca o diretor-executivo de 50 anos.