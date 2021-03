Há exatos 10 anos, Diego Tardelli encerrava a primeira passagem pelo Atlético, iniciada em 2009. Naquela quarta-feira, 9 de março de 2011, o atacante acertava com o Anzhi Makhachkala, da Rússia, e assinava por quatro temporadas. O time contava com os brasileiros Roberto Carlos e Jucilei.

Vivendo sua terceira passagem pelo Atlético e com contrato renovado até 31 de maio, Tardelli, naquele momento, usou o Twitter para se despedir dos torcedores do Alvinegro. “Assinei contrato por 4 anos com o Anzhi!”, postou o atacante. Antes de confirmar a negociação, Tardelli usou o Twitter para se despedir da torcida e prometer voltar ao clube futuramente. “Neste momento palavras perdem o sentido diante das lágrimas contidas na saudade que irei sentir de cada um de vocês!! Sempre há um amanhã e a vida nos dá sempre mais uma oportunidade para fazermos as coisas bem e temos que aproveitar cada oportunidade".

Hoje, aos 35 anos, o camisa 9 acumula 225 partidas pelo Galo e 112 gols anotados. Ele já anotou dois no Campeonato Mineiro.Naquela época, ele deixava o Atlético com 114 jogos e 73 gols feitos.