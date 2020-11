No dia em que completará uma semana em Belo Horizonte, o atacante Eduardo Vargas poderá estrear pelo Atlético, no duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O jogador de 30 anos, contratado junto ao Tigres, do México, pediu para não estar na convocação da seleção chilena que disputa as Eliminatórias, com o intuito de ser opção para o técnico Jorge Sampaoli no Galo.

Custando cerca de R$ 7 milhões as cofres do clube mineiro, Vargas sempre se deu bem sob o comando do treinador argentino. Pela La U, do Chile, e pela seleção, ele fez 87 jogos e marcou 53 gols. Sampaoli, inclusive, foi o principal responsável pelo retorno do atacante para o Brasil. Em 2013, quando tinha 23 anos, ele defendeu o Grêmio.

"Fiquei sabendo agora que ele está disponível para a viagem. Fico feliz, porque é um jogador experiente e rodado, além de um cara que quer sempre ganhar. Ele veio para somar e vamos ajudá-lo nesta adaptação para que contribua para o time dentro de campo", comentou o volante Allan.

"Ele já está 100%. É um cara muito rápido, de explosão com tiro curto. Já está fazendo seus gols no treinos e já estamos vendo que está com vontade de nos ajudar", acrescentou o jogador, entrevistado nesta sexta-feira (13) na Cidade do Galo.

Corinthians e Atlético se enfrentam às 19h deste sábado, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.