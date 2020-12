Os jogadores do Atlético tiveram uma ceia de Natal tranquila e próximos de familiares. Alguns, curtindo o primeiro "Papai Noel" dos filhos, como o zagueiro Gabriel; o lateral-esquerdo Guilherme Arana, por sua vez, no aguardo do primogênito.

Nesta sexta-feira (25), o elenco se reapresenta na parte da tarde na Cidade do Galo e, a partir das 17h, faz a última atividade antes do duelo deste sábado (26), contra o Coritiba. O jogo, último de 2020, está marcado para às 17h, no Mineirão, e será válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a galeria de imagens do "Natal Alvinegro":