A derrota do Atlético para o São Paulo por 3 a 0, no duelo realizado nesta quarta-feira (16), poderá se tornar dor de cabeça maior para o alvinegro ao término da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ver o São Paulo abrir sete pontos na liderança da Série A foi apenas a "entrada".

Com 26 partidas concluídas, a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli precisará ligar o secador para não ver os adversários se aproximarem na tabela. O Flamengo, com 24 jogos feitos, encara o Bahia, domingo, no Maracanã. Com 45 pontos, o rubro-negro tem um a menos que o Galo.

No sábado, Internacional e Palmeiras se enfrentam no Beira-Rio. A dupla, que soma 41 pontos, ocupa a quinta e a quarta colocações, respectivamente. O Colorado chegará aos 24 jogos e o Verdão aos 25. No mesmo dia, o Grêmio, sexto com a mesma pontuação, enfrenta o Sport, em Recife.

O Atlético só volta a jogar no dia 26, quando recebe o Coritiba, no Mineirão.