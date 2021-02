Há exatos 10 anos, o zagueiro Leonardo Silva estreava com a camisa do Atlético, num clássico recheado de curiosidades. O primeiro duelo com a camisa preta e branca foi justamente contra o Cruzeiro, clube que deixara por não ter o contrato renovado. Atualmente ocupando o cargo de coordenador da equipe de transição, Silva começava ali a sua história pelo Alvinegro.

Numa tarde em que Diego Tardelli foi o grande protagonista, anotando três gols na vitória por 3 a 1 sobre a equipe Celeste, Léo também aproveitou para dar o cartão de visita no duelo da 3ª rodada do Campeonato Mineiro, disputado na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Ao todo, Leonardo Silva fez 390 jogos pelo Atlético e marcou 36 gols. Ele, inclusive, é o zagueiro com o maior número de tentos anotados na história do clube. Aos 41 anos e aposentado, tem na prateleira de casa o tetracampeonato mineiro (2012,13, 15 e 17), a Libertadores de 2013, a Copa do Brasil e a Recopa (2014), e a Florida Cup de 2016.