O meia Hyoran, mais uma vez, fez valer a confiança dada pelo técnico Jorge Sampaoli. Neste domingo (17), ele foi autor do gol que abriu a vitória do Atlético sobre o xará goianiense, por 3 a 1. A partida, disputada no Mineirão, fez o alvinegro diminuir a diferença para o líder São Paulo para quatro pontos. Cabe lembrar que o Galo tem um jogo a menos que o Tricolor.

Aos 13 minutos da primeira etapa, o camisa 20 dominou no peito uma bola na entrada da área e, com o pé calibrado, sem deixá-la cair, meteu um balaço para o gol. O goleiro Jean até tentou se esticar, mas a pelota foi morrer quase na gaveta.

Este foi o terceiro gol de Hyoran nos últimos três jogos, sendo dois bem bonitos. Contra o Coritiba, ele foi decisivo ao dar a vitória já no apagar das luzes; contra o RedBull Bragantino, de pênalti, ele correu para o abraço aos 52 minutos e deu o empate suado fora de casa. Seria um "hat-trick parcelado"?

"Estou muito feliz com este momento. É bastante especial. Espero dar sequência", comentou em entrevista ao Première, no intervalo da partida.

Com seis gols marcados no Brasileirão, o meia se igualou ao atacante Sasha na vice-artilharia da equipe na competição mais importante do país, ficando atrás apenas de Keno. O camisa 11 já anotou 10, ao todo.

Cabe lembrar que, em 28 de fevereiro, o contrato de empréstimo de Hyoran se encerra. Para que ele permaneça, o Atlético terá que exercer a compra junto ao Palmeiras.