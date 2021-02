Hulk encarou por três vezes o Chile, na época comandado por Jorge Sampaoli, e o jogo mais importante foi pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. O confronto foi no Mineirão e a Seleção se classificou nos pênaltis, sendo que Hulk desperdiçou sua cobrança Hulk encarou por três vezes o Chile, na época comandado por Jorge Sampaoli, e o jogo mais importante foi pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. O confronto foi no Mineirão e a Seleção se classificou nos pênaltis, sendo que Hulk desperdiçou sua cobrança

Maior reforço atleticano para a temporada 2021 até o momento, o meia-atacante Hulk fez história na Seleção Brasileira, que defendeu entre 2009 e 2016, inclusive como titular na conquista da Copa das Confederações, em 2013, e no fracasso na Copa do Mundo de 2014, ambas as competições disputadas no Brasil.

Foram 48 jogos pelo time principal, 11 gols marcados e cinco assistências. E uma marca desta trajetória são confrontos com o Chile, sempre dirigido por Jorge Sampaoli, que será agora seu comandante na Cidade do Galo, e tendo no ataque o novo companheiro Eduardo Vargas.

14/11/2009

O amistoso entre Brasil e Inglaterra, no Khalifa Stadium, em Doha, no Catar, marca a estreia de Hulk na Seleção Brasileira. Ainda como jogador do Porto, de Portugal, ele é convocado pelo técnico Dunga e entra em campo aos 22 minutos do segundo tempo, substituindo o centroavante Luís Fabiano, que pouco antes tinha chutado longe um pênalti. A vitória por 1 a 0 foi garantida com um gol de Nilmar.

26/5/2012

O maior jogo de Hulk pela Seleção Brasileira, um amistoso contra a Dinamarca, em Hamburgo, na Alemanha. Ele abriu o placar logo aos oito minutos com um chute a 111 km/h, num lance em que contou ainda com a ajuda do goleiro Sorensen. Aos 12, Zimling impediu seu hat-trick com a amarelinha, pois foi cortar um passe perfeito de Oscar para o agora atacante atleticano e marcou contra.

Aos 40, ainda da primeira etapa, Hulk fez 3 a 0 após assistência de Oscar, Na etapa final, os dinamarqueses diminuíram e o placar foi de 3 a 1. Foi o décimo jogo de Hulk pela Seleção Brasileira e ele marcou seus dois primeiros gols.

Hulk comemora seu primeiro gol com a camisa da Seleção com Oscar e Leandro Damião

7/9/2012

Na vitória por 1 a 0 sobre a África do Sul, no Morumbi, “salva” Mano Menezes, que ouvia a torcida cantar: “Adeus, Mano!” quando decretou o 1 a 0 aos 29 minutos do segundo tempo, onze após entrar na vaga de Leandro Damião.

26/6/2013

Disputa seu primeiro jogo no Mineirão, a vitória por 2 a 1 sobre o Uruguai, pelas semifinais da Copa das Confederações. Deixa o campo aos 19 minutos do segundo tempo para a entrada de Bernard, na época jogador do Atlético.

30/6/2013

Vive seu grande momento pela Seleção Brasileira com a conquista da Copa das Confederações diante da Espanha, com um 3 a 0, no Maracanã. É titular do time de Luiz Felipe Scolari e quando deixa o campo, aos 27 minutos do segundo tempo, a vitória já está construída.

19/11/2013

Na vitória por 2 a 1 do Brasil contra o Chile é o nome do jogo. E abre o placar, aos 13 minutos, bem ao seu estilo, com um chute cruzado, forte, de dentro da área. É seu primeiro confronto, em jogos de seleções, com Jorge Sampaoli e Eduardo Vargas, que é o autor do gol chileno. Robinho, na época jogador do Milan, da Itália, decretou o 2 a 1.

12/6/2014

Faz a sua estreia na Copa do Mundo na vitória de 3 a 1 do Brasil sobre a Croácia, no jogo que abriu a competição na Arena Corinthians, em São Paulo. Ele deixa o campo aos 23 minutos do segundo tempo para a entrada do ex-atleticano Bernard.

28/6/2014

Pelas oitavas de final da Copa do Mundo, encara mais uma vez o Chile, de Jorge Sampaoli e Eduardo Vargas. A partida é disputada no Mineirão e após empate no tempo normal e na prorrogação, a decisão é nos pênaltis. O Brasil vence por 3 a 2, mas Hulk, que fez a quarta cobrança brasileira, teve seu chute defendido por Bravo.

8/7/2014

Participa da mais dura derrota da Seleção Brasileira, a goleada por 7 a 1 para a Alemanha, no Mineirão, pelas semifinais da Copa do Mundo. Deixa o campo no intervalo, quando o placar já era de 5 a 0 para os alemães, para a entrada de Ramires.

12/7/2014

Disputa seu último jogo em Copa do Mundo. Aos 28 minutos do segundo tempo entra no lugar de Ramires na derrota de 3 a 0 do Brasil para a Holanda, no Mané Garrincha, na disputa do terceiro lugar.

8/9/2015

Marca seu 11º e último gol pela Seleção Brasileira. Aos 11 minutos do primeiro tempo abre o placar na goleada por 4 a 1 sobre os Estados Unidos, em amistoso disputado no Gillete Stadium em Faxboro.

8/10/2015

É titular na derrota de 2 a 0 para o Chile, comandado por Jorge Sampaoli, em partida disputada no Estádio Nacional, em Santiago, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. O primeiro gol chileno é marcado por Eduardo Vargas. O segundo é de Alexis Sánchez.

12/6/2016

Disputa seu último jogo pela Seleção Brasileira. Na derrota de 1 a 0 para o Peru, pela Copa América, em Foxborough, nos Estados Unidos, entra no lugar de Gabriel, na época jogador do Santos. Hulk pertencia ao Zenit, da Rússia.O resultado decretou a eliminação do Brasil ainda na fase de grupos e a queda do técnico Dunga, que foi substituído por Tite, que permanece no cargo.